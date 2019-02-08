Ярмоленко: Жить без футбола - нелегко

Новости спорта: Форвард "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко рассказал, как проводит время, восстанавливаясь после травмы

"Иногда сидишь дома и думаешь о том, почему сыграл плохо, а все обсуждают этот матч. Я думаю, что в таких случаях мне всегда помогают моя семья и друзья.

Конечно, жить без футбола – это нелегко, что может быть в жизни, ведь я люблю это. Но досадная травма произошла, поэтому я должен сосредоточиться на своем восстановлении.

Конечно, все помогают мне: моя семья, мои товарищи по команде, а также персонал, ведь здесь, в "Вест Хэме", мы одна большая семья, и это мне действительно помогает".

Напомним, что Ярмоленко получил травму ахилла в матче с "Тоттенхэмом", 20 октября прошлого года, после чего перенес операцию.