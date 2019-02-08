Президент Барселоны призвал готовиться к уходу Месси

Президент Барселоны Жозеп Бартомеу заявил, что клуб должен быть готов к тому, что Лионель Месси однажды завершит карьеру.
"Я понимаю, что однажды Лионель скажет, что заканчивает. Мы должны подготовить клуб к будущему.
Мы приглашаем молодых талантливых игроков, потому что должны продолжить эту успешную эру. Это наша ответственность.
Мой президентский срок истекает через два сезона. Я должен оставить клуб в отличной позиции и сообщить новому президенту, что это наше наследие", – сказал Бартомеу.
Ранее сообщалось, что Месси исключил говядину и свинину, чтобы дольше играть.