Скачать
Пятница, 08.02.2019
Кто может стать соперником Усика в дебютном бою в супертяжелом весе
Кто может стать соперником Усика в дебютном бою в супертяжелом весе
Биатлон. Результаты женской короткой индивидуальной гонки в Кэнморе 7.02.2019
Биатлон. Результаты женской короткой индивидуальной гонки в Кэнморе 7.02.2019
Эмилиано Сала официально признан погибшим
Эмилиано Сала официально признан погибшим
Черкасские Мавпы дома уступили Киев-Баскету
Черкасские Мавпы дома уступили Киев-Баскету

Президент Барселоны призвал готовиться к уходу Месси

Президент Барселоны призвал готовиться к уходу Месси
07:27 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Бартомеу объяснил, почему клуб приглашает молодых талантливых игроков.

Президент Барселоны Жозеп Бартомеу заявил, что клуб должен быть готов к тому, что Лионель Месси однажды завершит карьеру.

"Я понимаю, что однажды Лионель скажет, что заканчивает. Мы должны подготовить клуб к будущему.

Мы приглашаем молодых талантливых игроков, потому что должны продолжить эту успешную эру. Это наша ответственность.

Мой президентский срок истекает через два сезона. Я должен оставить клуб в отличной позиции и сообщить новому президенту, что это наше наследие", – сказал Бартомеу.

УЕФА начнет исключать клубы из Лиги чемпионов за нарушение ФФП

Ранее сообщалось, что Месси исключил говядину и свинину, чтобы дольше играть.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Барселона, Лионель Месси, Футбол, Новости футбола, Жозеп Бартомеу.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Биатлон. Результаты мужской короткой индивидуальной гонки в Кэнморе 7.02.2019
02 Биатлон. Результаты женской короткой индивидуальной гонки в Кэнморе 7.02.2019
03 Барселона - Реал: в эфире не показали, как Альба нарушил правила против Винисиуса
04 Ломаченко ищет другие варианты на случай травмы Комми
05 Кто может стать соперником Усика в дебютном бою в супертяжелом весе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь