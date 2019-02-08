Александрия подпишет украинского форварда

Новости спорта: Наставник Александрии Владимир Шаран рассказал о попытках усилить команду.

Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран сообщил о возможном трансфере украинского нападающего.

– Что скажете о находившихся на просмотре в «Александрии» словаке Иване Шранце и бразильце Андерсоне Чуби?

- Оба оставались у нас недолго – после первого же спарринга их отправили домой.

- К вам на просмотр каждый год прибывают иностранные футболисты, однако в команде не остаются. Что в этом механизме можно поменять?

- Будь у «Александрии» соответствующая зарплата – мы могли бы находить хороших футболистов. Но у нашего клуба есть бюджет и лимит, который мы не переступаем. Отсюда и появление на просмотре игроков подобного уровня. Поэтому я всегда делал и буду делать ставку на украинских футболистов.

Был вариант с Капанадзе из кутаисского «Торпедо», который готов было ехать на нашу зарплату. Но он подписал контракт – и клуб его к нам не отпустил. Платить за него отступные мы не сможем. Хотя такого футболиста в «Александрию» готов взять и без просмотра.

Мы ожидаем приезда потенциального новичка на позицию нападающего, которого я хотел бы видеть в нашей команде. Это игрок хорошего уровня, к тому же с украинским паспортом. Но пока вопрос еще не решился, – сказал Шаран.

Ранее сообщалось, что «Александрия» заинтересована в форварде «Шахтера», выступающего на правах аренды за «Ворсклу», Владиславе Кулаче.