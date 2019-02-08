Тело форварда "Кардиффа" извлекли из самолета.

Нападающий «Кардиффа» Эмилиано Сала официально признан погибшим при крушении самолета во время перелета над Ла-Маншем, сообщает dorset.police.uk.

4 февраля поисковая группа обнаружила на дне Ла-Манша обломки пропавшего самолета футболиста, в котором также нашли одно тело. Оказалось, что тело принадлежит пропавшему футболисту.

Коронер, установивший смерть Салы, продолжит расследовать обстоятельства авиакатастрофы и гибели футболиста. Тело пилота самолета Дэвида Айбботсона пока еще не найдено. Его поиски продолжатся.

Напомним, Сала перешел из «Нанта» в «Кардифф» за рекордные для клуба 20 миллионов евро. Через день после подписания контракта игрок отправился в Нант, чтобы попрощаться с друзьями. На обратном пути 21 февраля связь с самолетом была потеряна. Поисковая группа так и не нашла самолет после 3 дней поисков.

Родственники Салы начали сбор средств на частные поиски пропавшего игрока. Болельщики и известные футболисты собрали крупную сумму, и частная поисковая операция Салы началась в воскресенье, 3 февраля.

Сперва поисковики нашли самолет Салы, а в его обломках тело, которое и было опознано.