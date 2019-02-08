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ФИФА накажет Кардифф, если клуб не заплатит за Салу

ФИФА накажет Кардифф, если клуб не заплатит за Салу
13:14 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Англичане должны перечислить 15 млн евро за трансфер погибшего футболиста.

Руководство ФИФА может может наложить санкции на Кардифф Сити, если клуб не оплатит трансфер погибшего форварда Нанта Эмилиано Салы. Об этом сообщает The Times.

Нант потребовал у Кардиффа выплатить 17 милионов евро за переход нападающего. В английской команде сообщили, что не станут выплачивать французскому клубу деньги, пока не получат полных данных расследования дела об исчезновении 28-летнего футболиста.

Теперь же клуб из Туманного Альбиона ожидают санкции со стороны ФИФА, если первая часть транша (6 миллионов евро) не будет перечислена до конца следующей недели. Пока что не уточняется, каким образом Федерация планирует наказать Кардифф.

Эмилиано Сала официально признан погибшим

Напомним, Эмилиано Сала направлялся из Нанта в Кардифф частным самолетом, когда тот пропал с радаров. С борта футболист успел отправить сообщение о том, что самолет вот-вот развалится.

Позже спасатели извлекли тело из самолета, который находится на дне Ла-Манша. Это тот самый самолет, на котором летел Сала.

8 февраля полиция подтвердила, что найденное тело в разбившемся самолете принадлежит погибшему Сале.

 

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ФИФА, Футбол, ФК Кардифф, ФК Нант, Новости футбола, Эмилиано Сала.
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