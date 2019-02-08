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Нант вывел из обращения игровой номер Салы

Нант вывел из обращения игровой номер Салы
14:36 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Французский клуб почтил память своего экс-форварда.

Нант решил вывести из обращения игровой номер Эмилиано Салы. Аргентинец выступал за французский клуб под номером 9.

«Поскольку Эмилиано Сала навсегда останется одной из легенд, которые написали великую историю Нанта, номер, который он носил, больше не используется» — говорится в сообщении клуба.

Таким образом, Нант решил почтить память Салы, тело которого было извлечено из обломков упавшего самолета.

Самолет с Салой и пилотом Дэвидом Иботссоном пропал над Ла-Маншем 21 января. Полиция обыскала около 1700 квадратных километров на суше и на море, но так и не смогла найти его следов, после чего приняла решение прекратить поиски, однако семья игрока самостоятельно продолжила поисковую операцию.

Эмилиано Сала официально признан погибшим

Из-за гибели игрока между Нантом и Кардиффом возникли недопонимания по поводу оплаты его трансфера, ставшего самым дорогим в истории валлийского клуба.

Нант все еще не получил денег за переход аргентинца, однако со стороны Кардиффа заявили, что заплатят тогда, когда наступит подходящее время.

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Футбол, Лига 1, ФК Нант, Новости футбола, Эмилиано Сала.
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