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Завтра Шахтер начнет готовиться к Айнтрахту

Завтра Шахтер начнет готовиться к Айнтрахту
17:10 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: Главный тренер донецкого футбольного клуба "Шахтер" Паулу Фонсека рассказал о подготовке команды к матчам 1/16 финала Лиги Европы против немецкого "Айнтрахта".

Паулу Фонсека после окончания второго тренировочного сбора в Турции, в частности, отметил, что "Айнтрахт" - сильнейший соперник, который победил во всех играх Лиги Европы, поэтому "стратегия однозначно нужна".

"Важно понимать, что на данный момент наша главная цель - зацементировать рабочие процессы, интегрировать в состав новых игроков и создать условия для того, чтобы абсолютно все были готовы к первому матчу. Ребята давали положительный ответ. Думаю, физически мы будем на высоком уровне. Конечно, всегда есть что улучшать, но в целом я доволен сборами.

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Готовность ко второй части сезона? Все вышли из отпуска в отличном состоянии, плюс мы выработали план, чтобы добавить тактически и физически. Большинство ребят уже прекрасно знают, что именно им нужно делать, а это облегчает работу. И товарищеские матчи, проведенные на сборах, показали, что игроки на хорошем уровне.

Длинная зимняя пауза? Согласен, играть в Лиге Европы после такой паузы - далеко не идеальный сценарий, но выбора нет. Все это понимают, и отговорок искать мы не собираемся. Мы с футболистами еще не обсуждали "Айнтрахт" и только в субботу начнем готовиться к поединку. Стратегия однозначно нужна. У нас самый сильный соперник, который победил во всех играх Лиги Европы, выйдя из сложной группы с "Марселем" и "Лацио", и находится на пятом месте в Бундеслиге. Все это демонстрирует качество и мощь команды. Прекрасно понимаю, что матч будет очень тяжелым, но мы постараемся использовать все свое оружие, чтобы противостоять этому оппоненту", - цитирует Фонсеку пресс-служба ФК "Шахтер".

Напомним, 14 февраля подопечные Паулу Фонсеки сыграют с немецким "Айнтрахтом" в 1/16 финала Лиги Европы. Матч начнется в 22.00.

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ФК Шахтер, Футбол, Новости футбола, Паулу Фонсека.
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