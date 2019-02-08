Скачать
Пятница, 08.02.2019
Динамо и Мальме голов не забивали (Видео)
Динамо и Мальме голов не забивали (Видео)
Григорий Суркис стал почетным членом УЕФА
Григорий Суркис стал почетным членом УЕФА
Эмилиано Сала официально признан погибшим
Эмилиано Сала официально признан погибшим
Назван следующий соперник Гвоздика
Назван следующий соперник Гвоздика

Месси возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов Европы

Месси возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов Европы
18:14 Сегодня Телеграф sportarena.com

Новости спорта: Французское издание L’Equipe привело список самых высокооплачиваемых футболистов в европейском футболе.

По количеству представителей в первой десятке лидирует Барселона, сразу три футболиста которой получают больше 2 миллионов евро в месяц без вычета налогов.

Самым высокооплачиваемым игроком является лидер каталонцев Лионель Месси, зарплата которого составляет 8,3 миллиона, что на три с половиной миллиона больше, чем получает в Ювентусе Криштиану Роналду.

Президент Барселоны призвал готовиться к уходу Месси

Немало тратит на обеспечение своих лидеров ПСЖ. Сразу два футболиста чемпионов Франции, Неймар и Килиан Мбаппе, появились в списке.

Самый богатый футбольный чемпионат, английскую Премьер-лигу, представляют только Алексис Санчес (МЮ) и Месут Езил (Арсенал), получающие 2,28 и 1,6 миллиона соответственно.

Полный список первой десятки представлен ниже. Суммы приведены без вычета налогов.

Барселона - Реал: Пике недоволен судейством
Барселона - Реал: Пике недоволен судействомЧитать полностью

Лионель Месси (Барселона) 8,3 млн евро

Криштиану Роналду (Ювентус) 4,7 млн евро

Антуан Гризманн (Атлетико) 3,3 млн евро

Неймар (ПСЖ) 3,06 млн евро

Луис Суарес (Барселона) 2,9 млн евро

Гарет Бэйл (Реал) 2,5 млн евро

Коутиньо (Барселона) 2,3 млн евро

Алексис Санчес (МЮ) 2,28 млн евро

Килиан Мбаппе (ПСЖ) 1,73 млн евро

Месут Езил (Арсенал) 1,6 млн евро

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Криштиану Роналду, Лионель Месси, Футбол, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Биатлон. Результаты женской короткой индивидуальной гонки в Кэнморе 7.02.2019
02 Биатлон. Результаты мужской короткой индивидуальной гонки в Кэнморе 7.02.2019
03 Усик - Лебедев: Валуев назвал своего фаворита возможного боя
04 Президент Барселоны призвал готовиться к уходу Месси
05 Кто может стать соперником Усика в дебютном бою в супертяжелом весе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь