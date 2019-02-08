Месси возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов Европы

Новости спорта: Французское издание L’Equipe привело список самых высокооплачиваемых футболистов в европейском футболе.

По количеству представителей в первой десятке лидирует Барселона, сразу три футболиста которой получают больше 2 миллионов евро в месяц без вычета налогов.

Самым высокооплачиваемым игроком является лидер каталонцев Лионель Месси, зарплата которого составляет 8,3 миллиона, что на три с половиной миллиона больше, чем получает в Ювентусе Криштиану Роналду.

Немало тратит на обеспечение своих лидеров ПСЖ. Сразу два футболиста чемпионов Франции, Неймар и Килиан Мбаппе, появились в списке.

Самый богатый футбольный чемпионат, английскую Премьер-лигу, представляют только Алексис Санчес (МЮ) и Месут Езил (Арсенал), получающие 2,28 и 1,6 миллиона соответственно.

Полный список первой десятки представлен ниже. Суммы приведены без вычета налогов.

Лионель Месси (Барселона) 8,3 млн евро

Криштиану Роналду (Ювентус) 4,7 млн евро

Антуан Гризманн (Атлетико) 3,3 млн евро

Неймар (ПСЖ) 3,06 млн евро

Луис Суарес (Барселона) 2,9 млн евро

Гарет Бэйл (Реал) 2,5 млн евро

Коутиньо (Барселона) 2,3 млн евро

Алексис Санчес (МЮ) 2,28 млн евро

Килиан Мбаппе (ПСЖ) 1,73 млн евро

Месут Езил (Арсенал) 1,6 млн евро