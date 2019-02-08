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Пятница, 08.02.2019
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Динамо и Мальме голов не забивали (Видео)

Динамо и Мальме голов не забивали (Видео)
17:20 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта: Смотреть полное видео матча Динамо - Мальме.

Футболисты киевского "Динамо" сыграли в пятницу вничью с 23-кратным чемпоном Швеции "Мальме" на тренировочном сборе в Испании.

Зрители на городском стадионе города Марбелья забитых мячей так и не увидили - 0:0.

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В предыдущих спаррингах второго испанского сбора киевляне победили болгарский ЦСКА - 3:0 (голы: Виктор Цыганков, Беньямин Вербич и Александр Андриевский), разошлись миром (0:0) со шведским "Эстерсундом" и проиграли американской команде Главной лиги соккера (MLS) "Нью-Ингленд Революшн" - 1:3 (Назарий Русин).

Динамовцы сыграют в Марбелье еще один спарринг. 9 февраля команда встретится с норвежским клубом "Волеренга" (начало матча в 14.00).

 Официальный сезон для подопечных Александра Хацкевича продолжится 14 февраля. Команда проведет в Греции первый матч 1/16 Лиги Европы против "Олимпиакоса". Ответная встреча пройдет в Киеве 21 февраля.

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