Палкин рассказал подробности перехода Соломона в Шахтер

Новости спорта: "Горняки" могли и раньше подписать израильтянина, однако тогда не был решен его вопрос с армией.

Генеральный директор донецкого Шахтера Сергей Палкин поведал детали переговоров о трансфере игрока сборной Израиля по футболу Манора Соломона.

"Соломон фактически подписал личный контракт с Манчестер Сити, но ему не удалось договориться с клубом. Поэтому в Манчестере отложили эти переговоры", - начал управленец.

Ген.дир. украинского клуба также рассказал о том, почему "горнякам" раньше не удалось подписать 19-летнего полузащитника.

"Мы хотели подписать его еще год назад, но там была проблема с армией и тогда он фактически не служил. Мы воспользовались временем, когда Манор отслужил определенный срок, вернулись к переговорным процессам, и приобрели этого футболиста.

С точки зрения финансовых вопросов разногласий не было, была лишь проблема с армией. По словам агента Соломона, он должен вообще освободиться от армии", - приводит слова Палкина Футбол 1/2.