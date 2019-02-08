Григорий Суркис стал почетным членом УЕФА

Новости спорта: По итогам сегодняшнего заседания Конгресса УЕФА в Риме Григорий Суркис был награжден званием почетного члена УЕФА.

Звание почетного члена присуждается по предложению Исполнительного комитета УЕФА за особые заслуги перед европейским футболом.

Почетные члены УЕФА, в число которых входят такие известные функционеры, как Герхард Айгнер, Сенеш Эрзик, Эгидиус Браун, Пер-Равн Омдаль и другие, среди прочего могут посещать конгрессы УЕФА в качестве консультантов без права голоса.

Напомним, что Григорий Суркис был членом Исполнительного комитета УЕФА с 2004 года. До последнего времени он был вице-президентом УЕФА и возглавлял комитет по национальным ассоциациям, а также был представителем исполкома в Стратегическом совете по профессиональному футболу.