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Григорий Суркис стал почетным членом УЕФА

Григорий Суркис стал почетным членом УЕФА
19:08 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: По итогам сегодняшнего заседания Конгресса УЕФА в Риме Григорий Суркис был награжден званием почетного члена УЕФА.

Звание почетного члена присуждается по предложению Исполнительного комитета УЕФА за особые заслуги перед европейским футболом.

Почетные члены УЕФА, в число которых входят такие известные функционеры, как Герхард Айгнер, Сенеш Эрзик, Эгидиус Браун, Пер-Равн Омдаль и другие, среди прочего могут посещать конгрессы УЕФА в качестве консультантов без права голоса.

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Напомним, что Григорий Суркис был членом Исполнительного комитета УЕФА с 2004 года. До последнего времени он был вице-президентом УЕФА и возглавлял комитет по национальным ассоциациям, а также был представителем исполкома в Стратегическом совете по профессиональному футболу.

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УЕФА, Футбол, Григорий Суркис, Новости футбола.
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