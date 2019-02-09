Нант опубликовал трогательный ролик в память о Сале (Видео)

Новости спорта: Ранее президент "Нанта" Вальдемар Кита заявил, что клуб выведет из обращения 9-й номер, под которым выступал Сала.

Французский клуб "Нант" на своей странице в "Твиттере" опубликовал видео в память о бывшем форварде команды Эмилиано Сале, который погиб в авиакатастрофе после трансфера в "Кардифф Сити".

Видео доступно на странице "Нанта" в "Твиттере".

Вечером 21 января Эмилиано попрощался с бывшими партнёрами по "Нанту" и вылетел на частном самолёте в Уэльс. За час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров. Позже поисковая группа обнаружила самолёт и тело на дне Ла-Манша. Сегодня, 8 февраля, полиция сообщила, что найденное тело принадлежит Сале.

За трансфер аргентинского нападающего "Кардифф" должен заплатить "Нанту" £ 15 млн (около € 17 млн).