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Нант опубликовал трогательный ролик в память о Сале (Видео)

Нант опубликовал трогательный ролик в память о Сале (Видео)
00:11 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Ранее президент "Нанта" Вальдемар Кита заявил, что клуб выведет из обращения 9-й номер, под которым выступал Сала.

Французский клуб "Нант" на своей странице в "Твиттере" опубликовал видео в память о бывшем форварде команды Эмилиано Сале, который погиб в авиакатастрофе после трансфера в "Кардифф Сити".

Видео доступно на странице "Нанта" в "Твиттере".

Нант вывел из обращения игровой номер Салы

Вечером 21 января Эмилиано попрощался с бывшими партнёрами по "Нанту" и вылетел на частном самолёте в Уэльс. За час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров. Позже поисковая группа обнаружила самолёт и тело на дне Ла-Манша. Сегодня, 8 февраля, полиция сообщила, что найденное тело принадлежит Сале.

За трансфер аргентинского нападающего "Кардифф" должен заплатить "Нанту" £ 15 млн (около € 17 млн).

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Футбол, Видео, ФК Нант, Новости футбола, Эмилиано Сала.
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