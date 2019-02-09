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Гвардиола: Реал - не лучшая команда десятилетия

Гвардиола: Реал - не лучшая команда десятилетия
07:53 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил, почему не включил мадридский "Реал" в свой топ-3 лучших команд десятилетия.

"Болельщики "Реала" говорят, что их команда является лучшей в Европе. "Реал" – не лучшая команда десятилетия в Европе, если считать национальные трофеи. "Ювентус", "Барселона" и "Бавария" выиграли домашний чемпионат шесть или семь раз, а "Реал" – только два.

Уверен, Солари правильно поймёт мои слова. Полагаю, теперь фанаты "Реала" будут удовлетворены ответом", — цитирует испанского специалиста Goal.

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Напомним", "Реал" выиграл три Лиги чемпионов подряд. После 22 туров чемпионата Испании мадридцы занимают третье место в турнирной таблице Примеры, набрав 42 очка. Они отстают от лидирующей "Барселоны" на восемь баллов.

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ФК Манчестер Сити, Футбол, Новости футбола, Хосеп Гвардиола.
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