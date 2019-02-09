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Гамшик был исключен из состава Наполи

Гамшик был исключен из состава Наполи
11:10 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Похоже, словак Марек Гамшик все же покинет Италию.

Полузащитник Наполи Марек Гамшик был исключен из состава команды на предстоящий поединок против Фиорентины в Серии А. Как сообщает Goal, итальянцы завершили все детали перехода футболиста в Далянь Ифан.

Напомним, ранее "партенопеи" приостановили переезд хавбека в Китай, так как были недовольны способом оплаты за трансфер.

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Похоже, все нюансы были заглажены, и вскоре Гамшик будет представлен в качестве игрока Далянь Ифан.

Сообщалось, что в китайском клубе он будет зарабатывать 9 миллионов евро в год.

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Футбол, Новости футбола, Марек Гамшик.
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