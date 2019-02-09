Гамшик был исключен из состава Наполи

Новости спорта: Похоже, словак Марек Гамшик все же покинет Италию.

Полузащитник Наполи Марек Гамшик был исключен из состава команды на предстоящий поединок против Фиорентины в Серии А. Как сообщает Goal, итальянцы завершили все детали перехода футболиста в Далянь Ифан.

Напомним, ранее "партенопеи" приостановили переезд хавбека в Китай, так как были недовольны способом оплаты за трансфер.

Похоже, все нюансы были заглажены, и вскоре Гамшик будет представлен в качестве игрока Далянь Ифан.

Сообщалось, что в китайском клубе он будет зарабатывать 9 миллионов евро в год.