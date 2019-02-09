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Ракицкий сам захотел уйти из Шахтера - Фонсека

Ракицкий сам захотел уйти из Шахтера - Фонсека
15:37 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: Главный тренер "горняков" Паулу Фонсека заявил, что клуб не был инициатором трансфера Ракицкого.

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека прокомментировал трансфер Ярослава Ракицкого в "Зенит". Об этом он рассказал телеканалу "Футбол".

"Это правда, что в атакующем плане Ракицкий давал нам качество и силу. Буквально сверхъестественную. С мячом в атаке он был одним из лучших в мире, в этом я не сомневаюсь.

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Нужно понимать, что продать Ракицкого - это не было желанием клуба. Ракицкий подошел ко мне и к администрации клуба, он выразил свое желание уйти.

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Он решил, что это будет хорошая возможность для него, решил попробовать себя в другом чемпионате. Не хочу ставить палки в колеса своим игрокам", - сказал Фонсека.

Напомним, 29-летний Ракицкий подписал контракт с "Зенитом" сроком на 3,5 года. Защитник уже успел заявить, что украинский чемпионат очень слаб и не интересен.

Защитник выступал за "Шахтер" с 2009 года. Он 7 раз выиграл чемпионат Украины, по 6 раз - Кубок и Суперкубок Украины. В нынешнем сезоне Ракицкий сыграл за "Шахтер" 16 матчей и забил 1 мяч во всех турнирах.

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ФК Шахтер, ФК Зенит, Футбол, Новости футбола, Ярослав Ракицкий, Паулу Фонсека.
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