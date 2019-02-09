Ордец не хочет подлевать контракт с Шахтером

Новости спорта: Гендиректор Шахтера Сергей Палкин рассказал о кадровой ситуации в команде.

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин прокомментировал зимние трансферы клуба и рассказал о кадровой ситуации с защитниками.

"Причины того, что появился Бондаренко, более или менее понятны. Ушел Ракицкий, с Ордецом заканчивается контракт в конце сезона, а договориться по личным условиям пока не удается".

"Поэтому было принято решение привлечь еще одного украинца. Вы сами знаете, центр обороны, кроме Хочолавы, у нас украинский. Решили пригласить Бондаренко. Считаем, из всех украинских клубов, не считая Динамо и Шахтер, это самый сильный игрок защиты".

Бондаренко присоединился к Шахтеру из Александрии в минувшем месяце, подписав пятилетний контракт с клубом.

"Основной вопрос – ушел Ракицкий. Но мы считаем, что Матвиенко в ближайшем будущем должен его заменить и выступать на том же уровне, а может даже и выше. Мы в него верим и считаем, что у него все получится", – рассказал Палкин в интервью Футбол News.

Первый официальный матч после зимнего перерыва Шахтер проведет 14 февраля, принимая Айнтрахт в 1/16 финала Лиги Европы.