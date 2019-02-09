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Все голы Шахтера на сборах в Турции (Видео)

Все голы Шахтера на сборах в Турции (Видео)
15:35 Сегодня Телеграф ФК Шахтер Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: На зимних сборах в Турции «Шахтер» провел 7 контрольных матчей, в которых забил своим соперникам 15 мячей.

Самая крупная победа «горняков» – над болгарским «Ботевом» (6:1), по 3 мяча «оранжево-черные» забили в ворота «Карабаха» (3:1) и «Леха» (3:0). Лучшими бомбардирами команды в межсезонье стали форварды Жуниор Мораес и Оларенважу Кайоде – по 3 гола у каждого. На счету Андрея Тотовицкого 2 точных удара, Дентиньо, Марлос, Михаил Мудрик, Виктор Коваленко, Манор Соломон, Богдан Бутко и Майкон отличились по 1 разу.

Предлагаем вам посмотреть все голы «Шахтера» со сборов в Белеке.

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Напомним, что вечером 7 февраля «оранжево-черные» вернулись в столицу Украины. Паулу Фонсека предоставил команде один выходной. Сегодня «горняки» собрались в загородном комплексе «Святошин» и продолжили подготовку к первому матчу 1/16 финала Лиги Европы с немецким «Айнтрахтом».

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ФК Шахтер, УПЛ, Новости спорта, Новости футбола.
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