Манчестер Юнайтед разгромил Фулхэм со счетом 0:3

Новости спорта: Манчестер Юнайтед перед ПСЖ громит Фулхэм в чемпионате Англии.

«Манчестер Юнайтед» в стартовом матче 26-го тура английской Премьер-лиги нанёс поражение «Фулхэму». Встреча, проходившая в Лондоне, завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

На 14-й минуте счёт открыл Поль Погба. Менее чем через 10 минут преимущество гостей удвоил Антони Марсьяль, а в середине второго тайма Погба оформил дубль, реализовав пенальти.

После этой победы «Манчестер Юнайтед» набрал 51 очко и вышел на четвёртое место в турнирной таблице АПЛ. «Красные дьяволы» опережают «Челси», занимающий пятое место, на одно очко, но лондонцы ещё не провели матч. 10 февраля, в воскресенье, они сыграют с «Манчестер Сити».

Фулхэм — Манчестер Юнайтед 0:3

Голы: Погба, 14, 66 (с пенальти), Мартиаль, 23.

Фулхэм: Рико – Одои, Ле Маршан, Рим, Брайан (Сессеньон, 81) – Сери, Чеймберс – Шюррле (Кристи, 53), Вьетто, Бабель (Кэрни, 77) – Митрович.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Далот, Джонс, Смоллинг, Шоу – Эррера (Байи, 85), Матич, Погба (МакТоминей, 74) – Мата, Лукаку, Мартиаль (Санчес, 70).

Предупреждения: Брайан, Чеймберс, Митрович — Матич, Де Хеа.

«Фулхэм» занимает предпоследнее место в турнирной таблице. Лондонцы набрали 17 очков, от спасительного 17-го места их отделяет 7 очков.