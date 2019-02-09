Назван лучший бомбардир Динамо на зимних сборах

Новости спорта: Молодой форвард забил 4 гола в ворота соперников Динамо.

Нападающий Назарий Русин стал автором наибольшего количества голов в составе Динамо на сборах в Испании.

Киевляне провели 8 контрольных поединков в Марбелье, одержав 3 победы, 3 матча сыграв вничью и 2 поединка проиграв.

Русин стал лучшим бомбардиром "бело-синих", оформив дубль в матче с Бохумом, а также забив по голу в ворота Нью-Инглэнд Революшн и Волеренги.

Тремя голами отличился полузащитник Виктор Цыганков. Новичок Фран Соль провел на поле 6 матчей, но не смог забить ни одного мяча.

Сегодня Динамо одержало победу в матче с Волеренгой (2:1), который стал последним на втором сборе.