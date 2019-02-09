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Сульшер: Мне нужно доверять футболистам

Сульшер: Мне нужно доверять футболистам
18:50 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер после победы в матче 26-го тура АПЛ над «Фулхэмом» рассказал, что доверяет игрокам своей команды.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер дал комментарий после выездного матча 26-го тура английской Премьер-лиги с «Фулхэмом» (3:0).

«Когда делаешь изменения в составе, всегда есть элемент риска. Но без риска нельзя побеждать. Мне нужно доверять футболистам.

Соперник использовал прессинг в течение первых 10 минут, но после первого гола всё стало хорошо. Здорово, что мы контролировали игру во втором тайме. Могли забить ещё один или два мяча.

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Поль Погба использует свой потенциал. Разговариваю с ним так же, как и с другими игроками «Манчестер Юнайтед».

У наших футболистов есть некоторые фантастические качества. Я поддерживаю «МЮ» много лет. Каждый раз выходил на игру с мыслями, что мы победим. Теперь у наших игроков такой же настрой», — приводит слова Сульшера BBC.

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ФК Манчестер Юнайтед, АПЛ, Новости футбола, Уле-Гуннар Сульшер.
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