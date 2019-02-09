Сульшер: Мне нужно доверять футболистам

Новости спорта: Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер после победы в матче 26-го тура АПЛ над «Фулхэмом» рассказал, что доверяет игрокам своей команды.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер дал комментарий после выездного матча 26-го тура английской Премьер-лиги с «Фулхэмом» (3:0).

«Когда делаешь изменения в составе, всегда есть элемент риска. Но без риска нельзя побеждать. Мне нужно доверять футболистам.

Соперник использовал прессинг в течение первых 10 минут, но после первого гола всё стало хорошо. Здорово, что мы контролировали игру во втором тайме. Могли забить ещё один или два мяча.

Поль Погба использует свой потенциал. Разговариваю с ним так же, как и с другими игроками «Манчестер Юнайтед».

У наших футболистов есть некоторые фантастические качества. Я поддерживаю «МЮ» много лет. Каждый раз выходил на игру с мыслями, что мы победим. Теперь у наших игроков такой же настрой», — приводит слова Сульшера BBC.