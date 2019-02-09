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Ливерпуль обыграл Борнмут и возглавил АПЛ

Ливерпуль обыграл Борнмут и возглавил АПЛ
19:11 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: «Ливерпуль» разгромил «Борнмут» и вернулся на первое место в турнирной таблице.

«Ливерпуль» в матче 26-го тура английской Премьер-лиги разгромил «Борнмут». Встреча, проходившая на «Энфилде», завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

«Ливерпуль» открыл счёт на 24-й минуте, отличился Садио Мане. Ещё через 10 минут преимущество хозяев удвоил Жоржиньо Вейналдум. Сразу после перерыва точку в матче поставил Мохамед Салах.

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Мерсисайдцы после этой победы набрали 65 очков и вернулись на первое место. Вторую строчку в турнирной таблице АПЛ занимает «Манчестер Сити», действующие чемпионы Англии набрали 62 очка. Завтра, 10 февраля, «Манчестер Сити» в 26-м туре АПЛ сыграет с «Челси». «Борнмут» с 33 набранными очками занимает 11-е место в турнирной таблице.

В следующем туре «Ливерпуль» в гостях сыграет с «Манчестер Юнайтед», «Борнмут» будет принимать «Вулверхэмптон».

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ФК Ливерпуль, АПЛ, Новости футбола.
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