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Месси может пропустить игру с Атлетиком Бильбао

Месси может пропустить игру с Атлетиком Бильбао
19:28 Сегодня Телеграф terrikon.com

Новости спорта: Капитан "Барселоны" Лионель Месси может пропустить матч против "Атлетика", который состоится в воскресенье вечером.

Как сообщает испанская пресса, аргентинский нападающий проходит реабилитацию после травмы бедра, которую он получил в поединке с "Валенсией" в прошедшие выходные. И хотя в середине недели он сыграл против "Реала" в Кубке Испании, его участие в предстоящем матче находится под вопросом.

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде подтвердил информацию о том, что в пятницу Месси работал по индивидуальной программе с медицинским персоналом клуба, который пытается как можно быстрее вылечить травму.

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Есть для лидеров Ла Лиги и позитивные новости. Форвард Усман Дембеле вернулся к полноценным тренировкам после того, как из-за тонзиллита пропустил игру с "Релом", а защитник Сэмюэль Умтити начал тренироваться впервые в этом году.

Матч Атлетик Бильбао - Барслеона состоится 10 февраля в 21:45.

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ФК Барселона, Лионель Месси, ФК Атлетико М, Примера.
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