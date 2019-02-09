Месси может пропустить игру с Атлетиком Бильбао

Новости спорта: Капитан "Барселоны" Лионель Месси может пропустить матч против "Атлетика", который состоится в воскресенье вечером.

Как сообщает испанская пресса, аргентинский нападающий проходит реабилитацию после травмы бедра, которую он получил в поединке с "Валенсией" в прошедшие выходные. И хотя в середине недели он сыграл против "Реала" в Кубке Испании, его участие в предстоящем матче находится под вопросом.

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде подтвердил информацию о том, что в пятницу Месси работал по индивидуальной программе с медицинским персоналом клуба, который пытается как можно быстрее вылечить травму.

Есть для лидеров Ла Лиги и позитивные новости. Форвард Усман Дембеле вернулся к полноценным тренировкам после того, как из-за тонзиллита пропустил игру с "Релом", а защитник Сэмюэль Умтити начал тренироваться впервые в этом году.

Матч Атлетик Бильбао - Барслеона состоится 10 февраля в 21:45.