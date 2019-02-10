Стало известно, кто сменит Луческу во главе сборной Турции

Новости спорта: Главный тренер «Бешикташа» Шенол Гюнеш получит должность наставника национальной сборной Турции.

Сообщается, что 66-летний специалист уже договорился об условиях сотрудничества с Турецкой федерацией футбола. До конца нынешнего сезона Гюнеш будет совмещать работу главного тренера сборной Турции с аналогичной должностью в «Бешикташе».

Нынешний «рулевой» турецкой команды Мирча Луческу, контракт которого действует до 30 июня нынешнего года, в ближайшие дни будет отправлен в отставку.

Ближайший матч сборная Турции должна будет провести 22 марта на выезде против Албании в рамках отбора на чемпионат Европы-2020.

Шенол Гюнеш ранее уже работал главным тренером сборной Турции, возглавляя ее с 2000 по 2004 год. Именно при Гюнеше турки стали «бронзовыми» призерами на ЧМ-2002.