Атлетико - Реал: видео голов и обзор матча

Новости спорта: Реал обыграл Атлетико и вышел на второе место в Примере. Смотрите видео голов и обзор матча чемпионата Испании.

«Реал» в матче 23-го тура испанской Примеры нанёс поражение «Атлетико». Мадридское дерби, проходившее на стадионе «Ванда Метрополитано», завершилось победой гостей со счётом 3:1.

Гости открыли счёт на 13-й минуте. После углового Серхио Рамос скинул мяч головой Каземиро, а бразилец ударом через себя с близкого расстояния пробил голкипера «Атлетико». Хозяева отыгрались на 25-й минуте, Антуан Гризманн реализовал выход один на один. В концовке первого тайма Винисиус Жуниор заработал пенальти для «Реала», его точно исполнил Серхио Рамос. Третий мяч «Реал» забил в середине второго тайма, точный удар удался Гарету Бэйлу. «Атлетико» заканчивал матч в меньшинстве, на 80-й минуте за вторую жёлтую карточку был удалён Томас Парти.

Атлетико — Реал 1:3

Голы: Гризманн, 25 — Каземиро, 16, Рамос, 43 (с пенальти), Бэйл, 74

Атлетико: Облак — Ариас, Хименес, Годин, Эрнандес — Корреа (Родри, 65), Сауль, Партей, Лемар (Витоло, 59) — Мората (Калинич, 71), Гризманн

Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Регилон — Модрич, Каземиро, Кроос (Себальос, 84) — Васкес, Бензема (М. Диас, 89), Винисиус (Бэйл, 57)

Предупреждения: Гризманн, Хименес, Эрнандес, Партей, Мората, Сауль — Васкес, Регилон, Модрич

Удаление: Партей, 80 (вторая желтая карточка).