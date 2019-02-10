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Хацкевич: Ахмед достаточно уверенно себя чувствует

Хацкевич: Ахмед достаточно уверенно себя чувствует
00:56 Сегодня Телеграф ФК Динамо Киев Фото: ФК Динамо Киев

Новости спорта: Экс-игрок «Динамо» рассказал о перестановке в обороне.

В ряде матчей на сборах в центре обороны наигрывался хавбек Ахмед Алибеков. Тренер «Динамо» Александр Хацкевич остался доволен его игрой.

«Алибеков провел два сбора на этой позиции, и пусть даже где-то позиционно у него есть ошибки, но когда он с мячом, когда начинает атаки, то Ахмед достаточно уверенно себя чувствует», - считает Хацкевич.

Динамо - Волеренга: видео голов и обзор матча

В субботу киевляне завершили сбор победой над «Волеренгой» и теперь готовятся к матчу Лиги Европы против «Олимпиакоса».

«Победа над «Волеренгой»? Это приятно, и мы с хорошим настроением закончили игровой цикл», - добавил наставник.

С «Олимпиакосом» команда сыграет 14-го февраля.

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ФК Динамо (Киев), УПЛ, Александр Хацкевич, Новости футбола.
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