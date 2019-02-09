Шальке Коноплянки уступил Баварии

Новости спорта: Коноплянка не помог Шальке избежать поражения от Баварии.

В матче 21-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» принимала «Шальке-04» из Гельзенкирхена. Встреча прошла в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал защитник «Шальке-04» Джеффри Брума, отправивший мяч в свои ворота на 11-й минуте. В середине первого тайма нападающий гостей Ахмед Кутуджу сравнял счёт. Спустя две минуты «Бавария» снова вышла вперёд благодаря голу Роберта Левандовского. В начале второй половины отличился нападающий мюнхенского клуба Серж Гнабри.

Чемпионат Германии. 21-й тур.

«Бавария» - «Шальке» - 3:1

Голы: Джеффри Брума (12, автогол), Роберт Левандовски (27), Серж Гнабри (57) - Ахмед Кутуджу (25)

Предупреждения: Роберт Левандовски (34) - Даниэль Калиджиури (45), Джеффри Брума (85)

«Бавария»: Свен Ульрайх, Йосуа Киммих, Давид Алаба, Жером Боатенг, Матс Хуммельс, Леон Горецка, Тьяго Алькантара, Хамес Родригес (Хави Мартинес, 78), Кингсли Коман (Франк Рибери, 68), Серж Гнабри (Альфонсо Дэвис, 89), Роберт Левандовски

«Шальке»: Ральф Ферман, Бастиан Ощипка, Салиф Сане, Джеффри Брума, Даниэль Калиджиури, Себастьян Руди (Омар Маскарель, 33), Суат Сердар (Амин Арит, 54), Набиль Бенталеб, Уэстон Маккенни, Евгений Коноплянка, Ахмед Кутуджу (Марк Ут, 73)

Арбитр: Даниэль Зиберт

Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия)

«Бавария», набрав 45 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии. Отставание команды Нико Ковача от лидирующей «Боруссии» Д, которая сегодня, 9 февраля, на своём поле сыграла вничью с «Хоффенхаймом» (3:3), сократилось до 5 очков.