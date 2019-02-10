Солари: Реал всегда будет бороться за титулы

Новости спорта: Аргентинский специалист Сантьяго Солари считает, что "так сложилось исторически".

Главный тренер Реала Сантьяго Солари прокомментировал победу своей команды над Атлетико в 23-м туре Ла Лиги (3:1).

"Реал всегда борется за все титулы до самого конца. Так сложилось исторически.

Сейчас мы занимаем второе место в Испании, но нужно двигаться дальше. Я знаю, что Атлетико тоже продолжит сражаться. У них отличная команда с восхитительным тренером", - приводит слова Солари Goal.com.

Напомним, после 23-х туров "сливочные" отстают от Барселоны на пять очков, но у каталонцев остается матч в запасе.