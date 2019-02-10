Солари: Реал всегда будет бороться за титулы

Главный тренер Реала Сантьяго Солари прокомментировал победу своей команды над Атлетико в 23-м туре Ла Лиги (3:1).
"Реал всегда борется за все титулы до самого конца. Так сложилось исторически.
Сейчас мы занимаем второе место в Испании, но нужно двигаться дальше. Я знаю, что Атлетико тоже продолжит сражаться. У них отличная команда с восхитительным тренером", - приводит слова Солари Goal.com.
Напомним, после 23-х туров "сливочные" отстают от Барселоны на пять очков, но у каталонцев остается матч в запасе.