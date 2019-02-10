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Солари: Реал всегда будет бороться за титулы

Солари: Реал всегда будет бороться за титулы
07:21 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Аргентинский специалист Сантьяго Солари считает, что "так сложилось исторически".

Главный тренер Реала Сантьяго Солари прокомментировал победу своей команды над Атлетико в 23-м туре Ла Лиги (3:1).

"Реал всегда борется за все титулы до самого конца. Так сложилось исторически.

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Сейчас мы занимаем второе место в Испании, но нужно двигаться дальше. Я знаю, что Атлетико тоже продолжит сражаться. У них отличная команда с восхитительным тренером", - приводит слова Солари Goal.com.

Напомним, после 23-х туров "сливочные" отстают от Барселоны на пять очков, но у каталонцев остается матч в запасе.

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ФК Реал, ФК Атлетико М, Футбол, Новости футбола, Сантьяго Солари.
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