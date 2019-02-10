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Беседин признался, что мог перейти в Шахтер

Беседин признался, что мог перейти в Шахтер
09:46 Сегодня Телеграф footballhub.com.ua/

Новости спорта: Украинский форвард Динамо Артем Беседин рассказал, что получал предложения от донецкого Шахтера.

Форвард «Динамо» Артем Беседин сказал, что получал предложение от «Шахтера».

«Я всегда мечтал играть в «Динамо». Сам я родом из Харькова, получал предложения от разных клубов, в том числе «Шахтера».

Я взял паузу, ведь всегда хотел играть в «Динамо». Пожалуй, только ради этого я работал. Когда поступило предложение перейти, я был счастлив.

Есть определенная высокая мечта, которую надо разбить на пару маленьких частей, так легче достигать результата.

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Шаг за шагом ты идешь к своей цели. Я считаю это залогом успеха», – сказал Беседин.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Футбол, УПЛ, Новости футбола, Артем Беседин.
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