Еще один футболист Шахтера может перейти в клуб РФПЛ

Новости спорта: Форвард Шахтера Владислав Кулач близок к переходу в российский клуб

Нападающий донецкого «Шахтёра» Владислав Кулач, на данный момент выступающий на правах аренды в составе «Ворсклы», может продолжить карьеру в чемпионате России, сообщает Footboom.

По информации источника, 25-летний украинский нападающий имеет предложение от одного из клубов Российской Премьер-Лиги. Сообщается, что форвард ранее отказался от перехода в «Александрию».

В нынешнем сезоне Кулач принял участие в 14 матчах чемпионата Украины, записал на свой счёт 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

В 18 турах «Ворскла» набрала 27 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Украины. Лидером соревнования на данный момент является донецкий «Шахтёр», набравший 45 очков в 18 матчах.