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Фомин пропустит старт второй части сезона в УПЛ

Фомин пропустит старт второй части сезона в УПЛ
12:16 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Форвард продолжает восстановление после операции.

Нападающий Мариуполя Руслан Фомин не поможет Мариуполю в начале второй части чемпионата Украины.

Об этом сам нападающий заявил в комментарии ТК Футбол, ссылаясь на затянувшееся восстановление после травмы.

«Восстановление идет, еще займет несколько недель, думаю. Начало чемпионата еще пропущу, идет все по плану после небольшой операции колена», — заявил Фомин.

Также форвард прокомментировал состояние защитника Мариуполя Сергея Яворского, который плохо себя почувствовал во время вчерашнего спарринга против Пхоханг Стилерс.

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«Яворский? Насколько я знаю, в первой игре он утром упал, ударился головой об газон. Доктор говорит, что сотрясение. Хотя сидит сейчас, вроде чувствует себя неплохо».

Первый матч после возобновления Премьер-лиги приазовцы проведут дома против Олимпика в субботу, 23 февраля.

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Футбол, УПЛ, Новости футбола, Руслан Фомин, ФК Мариуполь.
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