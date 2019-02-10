Фомин пропустит старт второй части сезона в УПЛ

Новости спорта: Форвард продолжает восстановление после операции.

Нападающий Мариуполя Руслан Фомин не поможет Мариуполю в начале второй части чемпионата Украины.

Об этом сам нападающий заявил в комментарии ТК Футбол, ссылаясь на затянувшееся восстановление после травмы.

«Восстановление идет, еще займет несколько недель, думаю. Начало чемпионата еще пропущу, идет все по плану после небольшой операции колена», — заявил Фомин.

Также форвард прокомментировал состояние защитника Мариуполя Сергея Яворского, который плохо себя почувствовал во время вчерашнего спарринга против Пхоханг Стилерс.

«Яворский? Насколько я знаю, в первой игре он утром упал, ударился головой об газон. Доктор говорит, что сотрясение. Хотя сидит сейчас, вроде чувствует себя неплохо».

Первый матч после возобновления Премьер-лиги приазовцы проведут дома против Олимпика в субботу, 23 февраля.