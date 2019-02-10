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Сарри назвал Ман Сити лучшей командой Европы

Сарри назвал Ман Сити лучшей командой Европы
12:28 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Итальянский специалист похвалил своего соперника по предстоящему матчу АПЛ.

Главный тренер Челси Маурицио Сарри прокомментировал предстоящий матч чемпионата Англии против Манчестер Сити.

"Думаю, мы в текущем сезоне можем бороться только за место в топ-4. На большее мы рассчитывать не можем.

Конечно, мы можем что-то выиграть, но в Премьер-лиге борьба идет между Ливерпулем и Манчестер Сити. Вы хорошо знаете мое мнение. Сейчас Ман Сити – лучшая команда Европы", – цитирует Сарри AFP.

Ливерпуль обыграл Борнмут и возглавил АПЛ

Напомним, после 25 игр Челси расположился на 5-й строчке турнирной таблицы чемпионата Англии с 50 баллами, а Манчестер Сити занимает 2-е место, набрав 62 очка.

Ранее сообщалось, что игроки Челси выразили недовольство методами работы Сарри.

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ФК Челси, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Маурицио Сарри.
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