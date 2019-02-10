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Лидер обороны Олимпиакоса успеет восстановиться к матчу против Динамо

Лидер обороны Олимпиакоса успеет восстановиться к матчу против Динамо
12:41 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Защитник Омар Элабделлауи успеет восстановиться к матчу против Динамо

Защитник Омар Элабделлауи успеет восстановиться после травмы к матчу с киевским Динамо в ближайший четверг, сообщает портал Gazzetta.gr.

Норвежец прогнозируемо пропускает сегодняшний матч греческого гранда с ПАОКом, однако к четвергу ожидается в заявке команды на домашний поединок с киевлянами.

В нынешнем сезоне Элабделлауи сыграл 22 матча за Олимпиакос во всех турнирах и отметился двумя голами.

Пирейцы сыграют с Динамо в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Матч в Греции состоится 14 февраля, а ответный — 21 февраля.

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ФК Динамо (Киев), ФК Олимпиакос, Футбол, Новости футбола, Омар Эльабделлауи.
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