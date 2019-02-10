Лидер обороны Олимпиакоса успеет восстановиться к матчу против Динамо

Новости спорта: Защитник Омар Элабделлауи успеет восстановиться к матчу против Динамо

Защитник Омар Элабделлауи успеет восстановиться после травмы к матчу с киевским Динамо в ближайший четверг, сообщает портал Gazzetta.gr.

Норвежец прогнозируемо пропускает сегодняшний матч греческого гранда с ПАОКом, однако к четвергу ожидается в заявке команды на домашний поединок с киевлянами.

В нынешнем сезоне Элабделлауи сыграл 22 матча за Олимпиакос во всех турнирах и отметился двумя голами.

Пирейцы сыграют с Динамо в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Матч в Греции состоится 14 февраля, а ответный — 21 февраля.

Ранее Олимпиакос похвастался, что распродал все билеты на домашнюю встречу с вице-чемпионами Украины.