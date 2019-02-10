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Английских фанатов арестовали за издевательства над гибелью Салы

Английских фанатов арестовали за издевательства над гибелью Салы
12:52 Сегодня Телеграф matchday.ua

Новости спорта: Два фаната "Саутгемптона" были арестованы после матча 26-го тура английской Премьер-Лиги с "Кардифф Сити" (1:2).

По ходу игры они изобразили самолет, направленный в адрес фанатов валлийского клуба, поиздевавшись тем самым над гибелью Эмилиано Салы.

Напомним, что 21 января аргентинец вылетел из Нанта в Кардифф, чтобы официально присоединиться к своей новой команде, но самолет с футболистом на борту пропал. Тело Салы обнаружили среди обломков 4 февраля на глубине 63 метров. 7 февраля спасателям наконец-то удалось поднять его со дна, а накануне было официально объявлено о гибели 28-летнего игрока.

Нант вывел из обращения игровой номер Салы

Руководство «Саутгемптона» выступило с заявлением, и собирается запретить этим фанатами посещать матчи клуба.

«Такое поведение не допустимо на наших играх и не будет допускаться. Мы можем подтвердить, что два болельщика были задержаны. Клуб будет занимать чрезвычайно твердую позицию в отношении тех, кто нарушает правила поведения, а также намерен запретить двум нарушителям посещать матчи клуба. „Саутгемптон“ будет продолжать работать с полицией», — говорится в заявлении.

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Футбол, АПЛ, Новости футбола, Эмилиано Сала.
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