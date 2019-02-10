Игуаин: Сарри знает, как извлечь максимум пользы из меня

Новости спорта: Форвард "синих" Гонсало Игуаин - о предстоящем матче АПЛ против Ман Сити.

Нападающий «Челси» Гонсало Игуаин рассказал об игре в лондонском клубе под руководством Маурицио Сарри.

«Сарри — тот тренер, который может вытащить лучшее из меня, - приводит слова Игуаина Sky Sports. - Хорошо его знаю, он хорошо знает меня. Надеюсь, скоро вернусь к тому уровню, который был у меня раньше. Такова моя цель. Сарри помогает мне в этом, знает мою игру и как извлечь из меня максимум пользы.

Очень рад быть с «Челси». Это замечательный клуб, с прекрасным стадионом. Получаю фантастический опыт. Надеюсь, со временем мы сможем достичь всех целей.

После 6 лет в чемпионате Италии я почувствовал, что многого там достиг. Конечно, это было непросто, но когда появилась возможность приехать в Англию, я понял, что не могу её упустить. Не колебался ни секунды, когда поступило предложение из «Челси». Хочу показать здесь лучший результат».