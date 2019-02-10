Боруссия Д - Хоффенхайм. Видео обзор матча 9.02.2019

Новости спорта: Смотреть видео обзор матча 21-го тура чемпионата Германии Боруссия Д - Хоффенхайм.

Лидируя по ходу матча в три мяча, дортмундская Боруссия умудрилась за двенадцать минут пропустить три гола и, в конечном итоге, упустить победу.

Боруссия Д — Хоффенхайм 3:3

Голы: Санчо, 32, Гетце, 43, Геррейру, 67 — Бельфодил, 76, 88, Кадержабек, 84

Боруссия Д: Бюрки, Диалло, Хакими, Пишчек, Геррейру (Вольф, 90), Санчо, Витцель, Дауд, Вайгль, Гетце (Топрак, 83), Филипп (Пако Алькасер, 70).

Хоффенхайм: Бауманн, Хюбнер, Бичакчич, Пош, Шульц, Гриллич, Битенкур (Нелсон, 70), Демирбай (Гайгер, 46), Кадержабек, Крамарич (Бельфодиль, 46), Жоэлинтон.

Предупреждения: Гриллич, Демирбай, Гайгер.