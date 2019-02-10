Нант сыграет с Нимом в черной форме в память о погибшем Сале

Новости спорта: Нант сыграет с Нимом в матче 24-го тура Лиги-1.

В матче 24-го тура французской Лиги 1 «Нант» сыграет с "Нимом" в чёрной форме в память о погибшем нападающем Эмилиано Сале, сообщает пресс-служба французской команды. Также перед стартом игры состоится церемония в память об игроке.

Вечером 21 января Эмилиано попрощался с бывшими партнёрами по «Нанту» и вылетел на частном самолёте в Уэльс. За час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров. Позже поисковая группа обнаружила самолёт и тело на дне Ла-Манша. 8 февраля полиция сообщила, что найденное тело принадлежит Сале.

Tous Sala. Pour Sala.#PlayForSala | #FCNNO pic.twitter.com/5LIGuuATCo

— FC Nantes (@FCNantes) 10 февраля 2019 г.

Матч чемпионата Франции "Нант" — "Ним" состоится сегодня, 10 февраля, на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» в Нанте. Стартовый свисток прозвучит в 16:00.