Тоттенхэм - Лестер: лучшие моменты матча (Видео)

Новости спорта: Подопечные Маурисио Почеттино продолжают свою победную поступь, в этот раз обыграв Лестер (3:1).

«Тоттенхэм Хотспур» в матче 26-го тура английской Премьер-лиги нанёс поражение «Лестер Сити». Встреча, проходившая в Лондоне, завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

«Тоттенхэм» вышел вперёд на 33-й минуте, когда Давинсон Санчес замкнул головой передачу со штрафного. Гости могли отыграться на 60-й минуте, но Джейми Варди, вышедший перед этим на замену, не смог реализовать пенальти. На 63-й минуте преимущество хозяев удвоил Кристиан Эриксен, но затем Варди сократил отставание в счёте. Точку в матче в компенсированное время поставил Сон Хын Мин, реализовавший выход один на один.

После этой победы «Тоттенхэм» набрал 60 очков. Лондонцы занимают третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на пять баллов. «Лестер» с 32 очками занимает 12-е место.

Тоттенхэм - Лестер 3:1

Голы: Санчес, 33, Эриксен, 63, Сон Хын Мин, 90+1 — Варди, 76

Тоттенхэм: Льорис — Триппьер, Санчес, Вертонген, Роуз (Уокер-Питерс, 88) — Уинкс, Скипп (Альдервейрельд, 71) — Сиссоко, Эриксен, Сон Хын Мин — Льоренте (Ваньяма, 80)

Лестер: Шмайхель — Перейра, Магуайр, Эванс, Чилвелл — Ндиди, Тилеманс — Геззаль (Ихеаначо, 72), Мэддисон, Барнс (Оказаки, 88) — Грей (Варди, 59)

Предупреждения: Сон Хын Мин, Роуз, Вертонген — Тилеманс

На 60-й минуте Варди не реализовал пенальти (вратарь)