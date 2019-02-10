Гаттузо получил ультиматум от Милана

Новости спорта: Тренер останется работать во главе "россонери", если сможет пробиться в Лигу чемпионов.

Милан выдвинул условие главному тренеру Дженнаро Гаттузо, при котором он останется во главе команды в следующем сезоне.

Как сообщается издание Corriere della Sera, наставник продолжит работать во главе "россонери", если ему удастся финишировать в зоне Лиги чемпионов.

Гаттузо возглавил Милан в ноябре 2017 года, сменив на этом посту Винченцо Монтеллу. Ранее в этом сезоне команда вылетела из группового этапа Лиги Европы, но вышла в полуфинал Кубка Италии.

На данный момент Милан занимает 7-ю строчку в турнирной таблице Серии А, отставая от идущей четвертой Ромы на 2 пункта.