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Гаттузо получил ультиматум от Милана

Гаттузо получил ультиматум от Милана
18:28 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Тренер останется работать во главе "россонери", если сможет пробиться в Лигу чемпионов.

Милан выдвинул условие главному тренеру Дженнаро Гаттузо, при котором он останется во главе команды в следующем сезоне.

Как сообщается издание Corriere della Sera, наставник продолжит работать во главе "россонери", если ему удастся финишировать в зоне Лиги чемпионов.

Гаттузо возглавил Милан в ноябре 2017 года, сменив на этом посту Винченцо Монтеллу. Ранее в этом сезоне команда вылетела из группового этапа Лиги Европы, но вышла в полуфинал Кубка Италии.

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На данный момент Милан занимает 7-ю строчку в турнирной таблице Серии А, отставая от идущей четвертой Ромы на 2 пункта.

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ФК Милан, Серия А, Новости футбола, Дженнаро Гаттузо.
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