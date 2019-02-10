Манчестер Сити - Челси: видео голов и обзор матча

Новости спорта: Манчестер Сити отправил в ворота соперника шесть безответных мячей, а в завершающей стадии трех из них непосредственное участие принял украинский футболист.

В матче 26-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» разгромил «Челси» со счётом 6:0. Встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Этихад». Обслуживал матч арбитр Майк Дин.

Счёт был открыт уже на четвёртой минуте, отличился Рахим Стерлинг. Вскоре Серхио Агуэро с передачи Александра Зинченко удвоил преимущество «горожан», а ещё через несколько минут он же довёл счёт до крупного. В середине тайма Илкай Гюндоган забил четвёртый гол. В начале второго тайма Агуэро оформил хет-трик, отличившись с пенальти. В конце встречи Зинченко сделал ещё один голевой пас, в этот раз на Стерлинга.

Манчестер Сити — Челси 6:0

Голы: Стерлинг, 4, 80, Агуэро, 13, 19, 56 (пен.), Гюндоган, 24.

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Стоунз, Ляпорт, Зинченко — Гюндоган, Фернандиньо (Д. Силва, 76), Де Брюйне (Марез, 68) — Стерлинг, Агуэро (Жезус, 64), Б. Силва.

Челси: Кепа — Аспиликуэта, Рюдигер, Давид Луис, Алонсо (Эмерсон, 73) — Канте, Жоржиньо, Баркли (Ковачич, 52) — Педро (Лофтус-Чик, 66), Игуаин, Азар.

Предупреждения: Гюндоган — Жоржиньо, Алонсо.