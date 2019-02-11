Скачать
Понедельник, 11.02.2019
Джервонта Дэвис - Уго Руис. Видео нокаута
Джервонта Дэвис - Уго Руис. Видео нокаута
Лига чемпионов: расписание матчей 1/8 финала
Лига чемпионов: расписание матчей 1/8 финала
Биатлон: гонки в Кэнморе 10 февраля отменены
Биатлон: гонки в Кэнморе 10 февраля отменены
Манчестер Сити - Челси: видео голов и обзор матча
Манчестер Сити - Челси: видео голов и обзор матча

Челси потерпело самое крупное поражение за 28 лет

Челси потерпело самое крупное поражение за 28 лет
05:55 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: «Челси» потерпел крупнейшее поражение во всех турнирах с 1991 года.

Поражение «Челси» от «Манчестер Сити» в матче 26-го тура английской Премьер-лиги (0:6) стало крупнейшим с апреля 1991 года во всех турнирах. Тогда лондонцы проиграли клубу «Ноттингем Форест» со счётом 0:7.

Уже после первого тайма «Челси» проигрывал со счётом 0:4. В составе хозяев отличились Рахим Стерлинг, Илкай Гюндоган и Серхио Агуэро. Аргентинский форвард оформил дубль. После перерыва Агуэро с пенальти забил и третий мяч. Разгром «Челси» довершил Стерлинг, оформивший дубль.

Манчестер Сити - Челси: видео голов и обзор матча

После матча «Манчестер Сити», набрав 65 очков, вышел на первое место в турнирной таблице Премьер-Лиги. «Челси» (50) опустился на шестое место.

«Челси» выиграл лишь раз в четырёх последних матчах АПЛ. За это время лондонцы уступили «Манчестер Сити», «Арсеналу» (0:2) и «Борнмуту» (0:4).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Манчестер Сити, ФК Челси, АПЛ, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Манчестер Сити - Челси: видео голов и обзор матча
02 Манчестер Сити разгромил Челси со счетом 6:0, у Зинченко - два ассиста
03 Биатлон: гонки в Кэнморе 10 февраля отменены
04 Мотор добыл важную победу в Лиге чемпионов
05 Заря заплатит за Фонсеку рекордные деньги
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь