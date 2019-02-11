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Сарри: Я не в состоянии этого понять

Сарри: Я не в состоянии этого понять
03:55 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Наставник лондонского Челси Маурицио Сарри прокомментировал разгром от Ман Сити.

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал поражение своей команды в матче 26-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити» (0:6).

«На данный момент я не могу это объяснить. В течение недели я чувствовал уверенность во время тренировок. Было сложно не дать сопернику пространство. У нас были проблемы. Я не в состоянии этого понять.

Мы допустили много ошибок. Соперник играл в фантастический футбол, а мы ошибались. Мы хотели прессинговать их в начале атак, но план полностью провалился, так как мы пропустили уже на четвёртой минуте.

Манчестер Сити - Челси: видео голов и обзор матча

Я думаю, что большая разница между командами заключалась в интенсивности прессинга. Они давили очень хорошо, а мы не смогли этого сделать. Мы не сумели правильно отреагировать, и нам не удалось остаться в игре.

На данный момент у нас большие проблемы в гостевых матчах. В начале сезона мы играли на выезде лучше, чем дома, но всё изменилось за последний месяц. Нам нужно разобраться", — приводит слова Сарри Sky Sports.

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ФК Манчестер Сити, ФК Челси, АПЛ, Маурицио Сарри.
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