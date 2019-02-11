Зинченко прокомментировал разгром Челси

Новости спорта: Футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко после матча с «Челси» (6:0) поделился впечатлениями от победы.

В этой встрече украинец вышел в основном составе и сделал две результативные передачи.

«Чёртовы важные три очка! Мы будем бороться до конца», – написал украинец в своём «инстаграме».

В четырёх матчах чемпионата Англии Зинченко сделал три результативные передачи. В январе этого года в полуфинале Кубка английской лиги против «Бёртон Альбион» (9:0) Александр забил первый гол за «горожан».

«Манчестер Сити», набрав 65 очков, вышел на первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Челси» (50) опустился на шестое место.

«Челси» выиграл лишь раз в четырёх последних матчах АПЛ. За это время лондонцы уступили «Манчестер Сити», «Арсеналу» (0:2) и «Борнмуту» (0:4).