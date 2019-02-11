Зинченко прокомментировал разгром Челси

В этой встрече украинец вышел в основном составе и сделал две результативные передачи.
«Чёртовы важные три очка! Мы будем бороться до конца», – написал украинец в своём «инстаграме».
В четырёх матчах чемпионата Англии Зинченко сделал три результативные передачи. В январе этого года в полуфинале Кубка английской лиги против «Бёртон Альбион» (9:0) Александр забил первый гол за «горожан».
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Fu important 3 points We gonna fight until the end! @mancity
«Манчестер Сити», набрав 65 очков, вышел на первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Челси» (50) опустился на шестое место.
«Челси» выиграл лишь раз в четырёх последних матчах АПЛ. За это время лондонцы уступили «Манчестер Сити», «Арсеналу» (0:2) и «Борнмуту» (0:4).