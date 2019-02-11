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Почеттино: Тоттенхэм продолжает бороться за чемпионство

Почеттино: Тоттенхэм продолжает бороться за чемпионство
08:02 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Менеджер "шпор" считает, что его команда способна выиграть гонку за титул в этом сезоне.

Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино, после матча с Лестером (3:1), заявил, что его команда продолжает бороться за звание чемпиона Англии.

"Это хорошее время, чтобы выиграть, учитывая все наши обстоятельства. Я думаю, что мои игроки герои. Я повторяю это, потому что наши усилия были потрясающими".

"Мы снова здесь, мы сражаемся и показываем отличный характер. Возможно, это было не самое лучшее наше выступление, но мы продолжаем оставаться на высоком уровне, и мы продолжаем бороться", — приводит слова Почеттино Sky Sports.

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Ранее менеджер "шпор" выразил надежду, что команда сможет сыграть в этом сезоне на новом стадионе.

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ФК Тоттенхэм, АПЛ, Новости футбола, Маурисио Почеттино.
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