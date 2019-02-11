Олимпиакос проиграл ПАОКу накануне матча с Динамо

В центральном матче тура греческой Суперлиги ПАОК, в составе которого выступает Евгений Шахов, одержал победу над будущим соперником киевского Динамо в Лиге Европы, Олимпиакосом.
ПАОК — Олимпиакос 3:1
Голы: Виеринья, 3, Бисесвар, 19, Акпом, 82 — Поденсе, 87.
ПАОК: Пасчалакис — Матос, Варела, Краспо, Виеринья (Джианулис, 80) — Шахов (Оливейра, 53), Маурисио, Жаба, Бисесвар (Пелкас, 84), Эль Каддури — Акпом.
Олимпиакос: Са — Кутрис, Вукович, Сиссе, Торосидис — Натхо (Камара, 46), Гильерме, Поденсе, Фортунис (Хассан, 76), Христодулопулос (Диас, 46) — Герреро.
Предупреждения: Шахов, Эль Каддури, Креспо — Вукович, Герреро, Торосидис, Хассан.