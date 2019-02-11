Скачать
Понедельник, 11.02.2019
Золотая бутса 2019: Роналду подбирается к Месси
Золотая бутса 2019: Роналду подбирается к Месси
Лига чемпионов: расписание матчей 1/8 финала
Лига чемпионов: расписание матчей 1/8 финала
Биатлон: состав мужской сборной Украины на этап в США
Биатлон: состав мужской сборной Украины на этап в США
Манчестер Сити - Челси: видео голов и обзор матча
Манчестер Сити - Челси: видео голов и обзор матча

Олимпиакос проиграл ПАОКу накануне матча с Динамо

Олимпиакос проиграл ПАОКу накануне матча с Динамо
10:59 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Twitter

Новости спорта: Олимпиакос накануне матча с Динамо в 1/16 финала Лиги Европы уступил на выезде ПАОКу (1:3).

В центральном матче тура греческой Суперлиги ПАОК, в составе которого выступает Евгений Шахов, одержал победу над будущим соперником киевского Динамо в Лиге Европы, Олимпиакосом.

Лига чемпионов: расписание матчей 1/8 финала

ПАОК — Олимпиакос 3:1

Голы: Виеринья, 3, Бисесвар, 19, Акпом, 82 — Поденсе, 87.

ПАОК: Пасчалакис — Матос, Варела, Краспо, Виеринья (Джианулис, 80) — Шахов (Оливейра, 53), Маурисио, Жаба, Бисесвар (Пелкас, 84), Эль Каддури — Акпом.

Олимпиакос: Са — Кутрис, Вукович, Сиссе, Торосидис — Натхо (Камара, 46), Гильерме, Поденсе, Фортунис (Хассан, 76), Христодулопулос (Диас, 46) — Герреро.

Предупреждения: Шахов, Эль Каддури, Креспо — Вукович, Герреро, Торосидис, Хассан.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

УЕФА, Лига Европы, ФК Олимпиакос, ФК ПАОК, Чемпионат Греции.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Манчестер Сити - Челси: видео голов и обзор матча
02 Челси потерпело самое крупное поражение за 28 лет
03 Зинченко прокомментировал разгром Челси
04 Луческу хочет вернуться к работе в клубе
05 Биатлон: гонки в Кэнморе 10 февраля отменены
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь