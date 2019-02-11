Золотая бутса 2019: Роналду подбирается к Месси

Новости спорта: Золотая бутса 2019: Месси сохранил лидерство, Роналду вышел на второе место.

Аргентинский нападающий Барселоны Лионель Месси находится на вершине рейтинга лучших снайперов чемпионатов Европы-2018/2019 и претендует на свою шестую награду.

Двадцатка лучших бомбардиров Европы этого сезона выглядит следующим образом:

Золотая бутса 2019 (11 февраля):

1. Лионель Месси (Барселона): 21 мяч (*2) – 42 очка

2-3. Килиан Мбаппе (ПСЖ): 18 мячей (*2) – 36 очка

2-3. Криштиану Роналду (Ювентус): 18 мячей (*2) – 36 очков

4-6. Эдинсон Кавани (ПСЖ): 17 мячей (*2) – 34 очка

4-6. Мохамед Салах (Ливерпуль): 17 мячей (*2) – 34 очка

4-6. Серхио Агуэро (Манчестер Сити): 17 мячей (*2) – 34 очка

7-9. Фабио Квальярелла (Сампдория): 16 мячей (*2) – 32 очка

7-9. Николя Пепе (Лилль): 16 мячей (*2) – 32 очков

7-9. Дуван Сапата (Аталанта): 16 мячей (*2) – 32 очков

10-11. Мбайе Диань (Касымпаша): 21 мяч (*1,5) – 31,5 очков

10-11. Роберт Сков (Копенгаген): 21 мяч (*1,5) – 31,5 очков

12. Лилиу (Нымме Калью): 31 мяч (*1) – 31 очко

13-18. Люк де Йонг (ПСВ): 20 мячей (*1,5) – 30 очков

13-18. Закария Бегларишвили (Флора): 30 мячей (*1) – 30 очков

13-18. Луис Суарес (Барселона): 15 мячей (*2) – 30 очков

13-18. Паулиньо (Хеккен): 20 мячей (*1,5) – 30 очков

13-18. Кшиштоф Пентек (Дженоа-Милан): 15 мячей (*2) – 30 очков

13-18. Пьер-Эмерик Обамеянг (Арсенал): 15 мячей (*2) – 30 очков

19. Петрик Хобан (Дундалк): 29 мячей (*1) – 29 очков

20. Николай Комличенко (Млада): 19 мячей (*1,5) – 28,5 очков

20. Мбвана Саматта (Генк): 19 мячей (*1,5) – 28,5 очков

Месси уже выигрывал Золотую бутсу в 2010, 2012, 2013 и 2017 году. В сезоне-2012/13 он установил абсолютный рекорд трофея, забив 50 голов (100 очков).

Награда Золотая бутса ежегодно вручается лучшему бомбардиру европейских чемпионатов. В рейтинге Золотой бутсы сумма забитых мячей футболиста умножается на соответствующий коэффициент чемпионата. Гол, который забивают в топ-5 сильнейших чемпионатов, оценивается в 2 очка.