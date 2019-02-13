Тоттенхэм - Боруссия Д 0:0 онлайн-трансляция матча (1-й тайм)

Новости спорта: Прямая текстовая онлайн-трансляция первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов Тоттенхэм - Боруссия Д.

Сегодня, 13 февраля, состоятся два матча плей-офф Лиги чемпионов. В частности, Тоттенхэм в Лондоне на стадионе "Уэмбли" примет дортмундскую Боруссию. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени, рассудит встречу испанская бригада арбитров во главе с Антонио Матеу Лаосом. В прямом эфире в Украине игру покажет телеканал "Футбол 1".

Текстовая онлайн-трансляция поединка:

Тоттенхэм 0:0 Боруссия Д

7' - Опасно! Моура пробил слету из пределов штрафной - мимо ворот.

3' - Эриксен забежал в офсайд.

2' - Боруссия по-хозяйски завладела мячом.

Матч начался!

Rest in Peace, Emiliano Sala & Gordon Banks! pic.twitter.com/Oa63L7S6cT — Borussia Dortmund (@BVB) 13 февраля 2019 г.

Команды минутой молчания почтили память погибшего в авиакатастрофе Эмилиано Салы и экс-вратаря сборной Англии Гордона Бэнкса.

Прозвучал гимн Лиги чемпионов, вот-вот начнется игра:

Футболисты проводят предматчевую разминку, через полчаса начнется игра:

Уэмбли готов принять матч Лиги чемпионов:

Стартовые составы команд.

"Тоттенхэм": Льорис, Орье, Альдервейрелд, Санчес, Фойт, Вертонген, Винкс, Сиссоко, Эриксен, Лукас Моура, Сон Хын Мин.

Запасные: Гассанига, Триппьер, Роуз, Ламела, Ваньяма, Скипп, Льоренте.

"Боруссия" Д: Бюрки, Хакими, Загаду, Топрак, Диалло, Витсель, Дахуд, Делейни, Санчо, Гётце, Пулишич.

Запасные: Хиц, Геррейру, Балерди, Шмельцер, Филипп, Вольф, Ларсен.

Напомним, по итогам группового раунда Боруссия выиграла группу А, опередив Атлетико, Брюгге и Монако. Тоттенхэм, в свою очередь, занял второе место в квартете B, пропустив вперед лишь Барселону. Англичане в группе сумели обойти Интер и ПСВ.