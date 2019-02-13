Тоттенхэм - Боруссия Д 0:0 онлайн-трансляция матча (1-й тайм)

Сегодня, 13 февраля, состоятся два матча плей-офф Лиги чемпионов. В частности, Тоттенхэм в Лондоне на стадионе "Уэмбли" примет дортмундскую Боруссию. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени, рассудит встречу испанская бригада арбитров во главе с Антонио Матеу Лаосом. В прямом эфире в Украине игру покажет телеканал "Футбол 1".
Текстовая онлайн-трансляция поединка:
Тоттенхэм 0:0 Боруссия Д
7' - Опасно! Моура пробил слету из пределов штрафной - мимо ворот.
3' - Эриксен забежал в офсайд.
2' - Боруссия по-хозяйски завладела мячом.
Матч начался!
Rest in Peace, Emiliano Sala & Gordon Banks! pic.twitter.com/Oa63L7S6cT
— Borussia Dortmund (@BVB) 13 февраля 2019 г.
Команды минутой молчания почтили память погибшего в авиакатастрофе Эмилиано Салы и экс-вратаря сборной Англии Гордона Бэнкса.
Прозвучал гимн Лиги чемпионов, вот-вот начнется игра:
Футболисты проводят предматчевую разминку, через полчаса начнется игра:
@JuanMFoyth makes his first @ChampionsLeague appearance of the season tonight! #COYS pic.twitter.com/ETGH9ZfA6q
— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 13 февраля 2019 г.
@RBuerki1 @HitzMarwin #THFCBVB #UCL pic.twitter.com/PtGf3t5bAe
— Borussia Dortmund (@BVB) 13 февраля 2019 г.
Уэмбли готов принять матч Лиги чемпионов:
#UCL ready. #COYS pic.twitter.com/gQXk6i11FL
— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 13 февраля 2019 г.
Стартовые составы команд.
"Тоттенхэм": Льорис, Орье, Альдервейрелд, Санчес, Фойт, Вертонген, Винкс, Сиссоко, Эриксен, Лукас Моура, Сон Хын Мин.
Запасные: Гассанига, Триппьер, Роуз, Ламела, Ваньяма, Скипп, Льоренте.
"Боруссия" Д: Бюрки, Хакими, Загаду, Топрак, Диалло, Витсель, Дахуд, Делейни, Санчо, Гётце, Пулишич.
Запасные: Хиц, Геррейру, Балерди, Шмельцер, Филипп, Вольф, Ларсен.
Напомним, по итогам группового раунда Боруссия выиграла группу А, опередив Атлетико, Брюгге и Монако. Тоттенхэм, в свою очередь, занял второе место в квартете B, пропустив вперед лишь Барселону. Англичане в группе сумели обойти Интер и ПСВ.