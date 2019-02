Тоттенхэм - Боруссия Д 0:0 онлайн-трансляция матча (1-й тайм)

Сегодня, 13 февраля, состоятся два матча плей-офф Лиги чемпионов. В частности, Тоттенхэм в Лондоне на стадионе "Уэмбли" примет дортмундскую Боруссию. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени, рассудит встречу испанская бригада арбитров во главе с Антонио Матеу Лаосом. В прямом эфире в Украине игру покажет телеканал "Футбол 1".

Текстовая онлайн-трансляция поединка:

Тоттенхэм 0:0 Боруссия Д

7' - Опасно! Моура пробил слету из пределов штрафной - мимо ворот.

3' - Эриксен забежал в офсайд.

2' - Боруссия по-хозяйски завладела мячом.

Матч начался!

Команды минутой молчания почтили память погибшего в авиакатастрофе Эмилиано Салы и экс-вратаря сборной Англии Гордона Бэнкса.

Прозвучал гимн Лиги чемпионов, вот-вот начнется игра:

Футболисты проводят предматчевую разминку, через полчаса начнется игра:

@JuanMFoyth makes his first @ChampionsLeague appearance of the season tonight! #COYS pic.twitter.com/ETGH9ZfA6q

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 13 февраля 2019 г.