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Тренер Айнтрахта Хюттер: Шахтер мне напоминает Баварию

Тренер Айнтрахта Хюттер: Шахтер мне напоминает Баварию
19:51 Сегодня Телеграф sportarena.com Фото: Твиттер

Новости спорта: Главный тренер Айнтрахта Ади Хюттер прокомментировал ближайший матч 1/16 финала Лиги Европы против Шахтера.

"Мы немного задержались по пути в Харьков. Но все нормально. У нас есть время освоиться и в Харькове, и на стадионе, где завтра состоится игра. Поэтому у нас сейчас нет никаких проблем", — заявил Хюттер на пресс-конференции.

"Мы проанализировали игры Шахтера против Хоффенхайма и его матчи во время зимней подготовки. Для себя в отношении Шахтера мы никакого секрета не открыли. Это классная команда, в которой на первых ролях такие сильные игроки как Марлос, Степаненко, Исмаили".

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Ади Хюттер до Айнтрахта работал с Янг Бойз. Со швейцарским клубом он выбивал Шахтер и Динамо из квалификации Лиги чемпионов.

"В свое время, будучи тренером Янг Бойз, я действительно встречался и с Динамо и Шахтером. Но тогда была совершенно иная ситуация, Янг Бойз был темной лошадкой. Сейчас про Айнтрахт сказать такого нельзя. Поэтому я бы не стал проводить какие-то параллели с моими предыдущими встречами с украинскими клубами".

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"В Германии в последние пару недель также холодно, поэтому похолоданием, которое завтра ожидается, нас не удивить", — заверил Хюттер.

"С Харьковом мы еще не познакомились, ведь только приехали. По дороге из аэропорта и на стадион заметили, что тут достаточно снега, встретили несколько старинных зданий… Признаюсь честно: сейчас в Австрии снега больше, чем в Харькове".

Айнтрахт на групповом этапе оказался сильнее Лацио и Марселя, однако Шахтер находится уровнем выше, убеждает Хюттер.

"Мы понимаем, что плей-офф — это не групповой турнир. Сейчас есть только два матча, важен каждый гол. Шахтер я бы поставил выше, чем Лацио и Марсель, с которыми мы играли в группе. Поэтому и наша тактика на предстоящие поединки будет отличаться от той, что была у нас в группе".

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"Шахтер мне напоминает такие топовые команды как Боруссия Дортмунд и Бавария. Это касается, в первую очередь, культуры владения мячом. Могу заверить вас: играй Шахтер в Бундеслиге, он боролся бы там только за высокие места".

Хюттер знает рецепт успеха в игре с Шахтером.

"Завтра мы должны сыграть тактически дисциплинированно, не дать Шахтеру свободы. Уверен, у Горняков очень опасно левое крыло атаки, где играет Тайсон. Мы должны действовать предельно сконцентрированно, чтобы добиться позитивного для себя результата".

"Шансы команд сейчас равны. Мы провели хорошую групповую фазу, Шахтер играл в Лиге чемпионов. Уверен, завтра и в ответном поединке решающее значение могут иметь какие-то мелочи. Мы постараемся учесть их".

Матч Шахтер — Айнтрахт состоится 14 февраля. Начало — в 22:00 по киевскому времени.

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