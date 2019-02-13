"Важно по крайней мере забить гол": Роде о матче Шахтер - Айнтрахт

Новости спорта: Полузащитник "Айнтрахта" Себастьян Роде – о матче с "Шахтером" в Харькове и новой встрече с Паулу Фонсекой.

– Мог ли ты подумать еще полгода назад, что будешь находиться в этом зале накануне поединка Лиги Европы?

– Время быстро летит, конечно. Не мог быть уверен, но горжусь, что я здесь. Завтра покажу на поле максимум возможного.

– Себастьян, ты как никто другой знаешь, как победить "Шахтер", ведь у тебя был такой опыт с "Баварией". Насколько удалось передать его команде?

– С тех пор прошло уже несколько лет. Первый матч тогда завершился со счетом 0:0. Нам повезло, что в ответной игре "Шахтер" быстро получил красную карточку. Это в дальнейшем помогло. Завтра мы также постараемся победить, хотя противник изменился, да и в принципе ситуация другая.

– Сейчас температура около нуля, а завтра обещают похолодание. Как смотрите на это? Как вам Харьков?

– В Германии в последние пару недель тоже было весьма прохладно, так что нас этим не напугать. Город? Мы не имели возможности детально его изучить: только заехали, увидели много снега и пару достаточно милых старых зданий, вот и все.

– Ты знаешь Паулу Фонсеку по личной встрече в еврокубках: вылетал в Лиге Европы от его "Порту". Это имеет какое-то значение?

– Конечно, прекрасно помню данный факт, да и в команде эта тема поднималась. Однако это не имеет значения в контексте предстоящих матчей.

– Спустя пять лет ты вернулся во Франкфурт. Как изменился "Айнтрахт"?

– В первую очередь я очень рад вернуться. Действительно, воды утекло много: поменялся тренер, в целом атмосфера, наша футбольная семья выросла и стала еще более сплоченной. Я помню то время в Лиге Европы – тем более приятно вновь быть в "Айнтрахте" и выступать в этом турнире. Отдельно хочу поблагодарить за поддержку болельщиков. Мы будем играть в футбол, и это главное.

– Противостояние из двух матчей, первый – на выезде. Какой результат видишь оптимальным?

– Конечно, всегда желаемый результат – победа. Но учитывая, что мы играем на выезде, будет важно по крайней мере забить гол. Еврокубковая история знает разные ситуации, и после первого матча все не раз переворачивалось. Поэтому наша задача – просто показать хороший футбол, а результат, я думаю, придет.