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Олимпиакос - Динамо: слова Хацкевича перед матчем

Олимпиакос - Динамо: слова Хацкевича перед матчем
20:34 Сегодня Телеграф ФК Динамо (Киев) Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта: Пресс-конференция главного тренера "Динамо" Александра Хацкевича накануне первого матча 1/16 финала Лиги Европы против греческого "Олимпиакоса".

- Насколько вы довольны межсезонной подготовкой команды и ее состоянием накануне завтрашней встречи?

- Всем добрый вечер! Если мы посмотрим на цифры по нашему функциональному состоянию, если посмотрим на другие наши показатели – все равно это будут всего лишь цифры. Тяжело сказать по контрольным матчам, завтра все будет видно на поле. Мы придерживались той программы, которая была у нас, всю ее выполнили. Но только игра завтра покажет, в каком мы состоянии.

- Александр Николаевич, "Олимпиакос" проиграл свой прошлый матч, и уступил именно принципиальному сопернику. Какие выводы вы для себя сделали из этой встречи, если вы видели эту игру, и насколько комфортно сейчас "Олимпиакос" чувствует себя в психологическом плане, после такого поражения?

- Об их психологическом состоянии я говорить не могу. Но мы эту игру видели, смотрели ее всей командой. Понятно, что для них эта игра была важной, но это часть работы – нельзя слишком долго переживать о поражениях. Лига Европы – совершенно другой турнир. Все ставят себе задачу победить в каждой игре.

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- Рассчитываете ли вы на ротацию у соперника? Поскольку после завтрашней игры у "Олимпиакоса" снова будет очень важный матч…

- Будет у них ротация или нет – решать только их тренеру. Не могу об этом ничего сказать.

- Тамаш Кадар и Витор Буэно пропустили последние спарринги команды. Завтра они могут сыграть?

- Буэно точно нет. Он не готовится к игре - у него проблема с приводящей мышцей. Что касается Кадара, то Тамаш сегодня проведет тренировку с нами, после которой мы и примем решение о возможности его участия в завтрашнем матче.

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- Четыре года назад "Днепр" начал восхождение к финалу Лиги Европы матчем с "Олимпиакосом". Какая глобальная цель вашей команды в Лиге Европы?

- Глобальная цель - победить в турнире. Если не ставить такой цели, зачем тогда участвовать?!

- В прошлом году вы играли на этой стадии с лидером чемпионата Греции, в этом году - не с лидером. К тому же, ваша команда возмужала. Сейчас "Динамо" считают фаворитом противостояния. Вы с этим согласны?

- Я считаю, что "Олимпиакос" является самой сильной командой в Греции на сегодняшний день. Именно по организации игры. Они действуют агрессивно как в обороне, так и в атаке.

Что касается нашей команды и матчей прошлогодних, то у нас в составе завтра выйдет пять-шесть игроков, которые год назад не играли на этой стадии. Это я вам говорю. Для некоторых игроков - это будут первые матчи плей-офф еврокубков. Да, будет давление трибун, конечно, - но мы должны быть сконцентрированы все 90 минут.

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- Главной кадровой проблемой "Динамо" в первой части сезона была нехватка опытного центрфорварда. Об этом говорил и президент клуба. Сейчас эта проблема решена, Фран Соль готовился с командой на сборах. Вы довольны новичком?

- Я полностью удовлетворен его работой. Конечно, для уверенности, было бы идеально, чтобы он забил гол в товарищеских матчах. Но и нашим игрокам еще нужно научится использовать его лучшие качества максимально эффективно. Конечно, у нас хватает квалифицированных игроков, способных отдать последний пас. Я уверен, что у Соля все получится, и надеюсь, что Фран откроет счет голам уже завтра.

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