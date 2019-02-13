Тренер Олимпиакоса Мартинш: Хорошо знаем философию Динамо

Новости спорта: Главный тренер Олимпиакоса Педру Мартинш ответил на вопросы журналистов перед первым матчем 1/16 финала Лиги Европы против Динамо.

"Действительно, важно, что у нас впереди такой отличный матч. С июня, когда мы начали создавать команду, нашей целью было достичь этой точки и за выйти за ее пределы. Итак, теперь у нас есть возможность сосредоточиться на завтрашнем матче и забыть о том, что произошло в последний игровой день", — начал тренер.

"Что для нас позитивно, так это то, что мы будем играть на родном стадионе перед нашими болельщиками, и мы хотим использовать эту возможность. Мы сделаем все возможное, чтобы хорошо играть и добиться желаемого результата".

"Завтрашний матч не будет определяющим. Как мы все знаем, на этом этапе европейских турниров шансы равны. Если мы победим, это не значит, что мы пройдем дальше. Мы будем играть два матча против действительно сильной качественной команды, с молодыми игроками и иностранцами. Все они очень хорошие игроки".

"Это будет тяжелый матч, мы сделаем все возможное, чтобы завтра добиться положительного результата, поэтому мы одержим верх; однако ничто не выиграно или проиграно после одного матча", — отметил Мартинш.

Также Мартинш рассказал о кадровой ситуации в команде.

"Эльабделлауи не будет играть. Завтра Фортунис будет почти готов. Что касается его выздоровления, у него все хорошо, он вернулся, он тренировался сегодня".

"У нас есть представление о нашем сопернике. Возможно, они не играли официальные матчи в последние дни, но мы смотрели за многим другим. Мы знаем, что за последние 20 дней Динамо сыграло 7 матчей, и у нас есть представление о том, как они будут играть завтра".

"Мы очень хорошо знаем их философию, и она похожа на нашу. Это команда качественных и хороших игроков. Мы очень хорошо их изучили, прекрасно понимаем их стиль игры, и поэтому нам было несложно выполнить домашнее задание по ним. В украинском чемпионате был перерыв, но я думаю, что это никак не повлияет на индивидуальность и настроение команды на поле", — приводит слова Мартинша официальный сайт Олимпиакоса.